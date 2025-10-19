Sergio Ramos anota a Keylor Navas y sella empate de Monterrey con Pumas

Monterrey (México), 18 oct (EFE).- El central español Sergio Ramos convirtió este sábado un gol de penalti al portero costarricense Keylor Navas, su excompañero en el Real Madrid y el Paris Saint Germain Keylor Navas, y el Monterrey selló un empate 1-1 con Pumas en la decimotercera fecha del torneo Apertura mexicano.

Alán Medina burló a Ramos y le dio ventaja a los universitarios, pero el campeón mundial de 2010 venció al Navas desde los once metros y dejó el 1-1 en su estadio.

Antes de la media hora Navas dejó un balón suelto en el área y puso en riesgo a los Pumas, que fueron salvados sobre la línea por el despeje del defensor español Rubén Duarte.

Los Pumas sorprendieron a Monterrey en el minuto 43, cuando Medina llegó al área, se deshizo de Ramos filtrando el balón entre sus piernas y dejándolo con un remate al ángulo-.

En el noveno minuto añadido al primer tiempo el mismo Ramos dejó todo igual al cambiar por gol un penalti.

Monterrey subió al tercer puesto de la clasificación con 27 puntos, 4 menos que el líder Toluca que hoy goleó por 4-0 al Querétaro.

La fecha decimotercera concluirá este sábado con la visita del América al Cruz Azul. EFE

