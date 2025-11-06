Serie previa con motivo de la cumbre de la UE CELAC de Santa Marta (Colombia)

1 minuto

Madrid, 6 nov (EFE).- Con motivo de la próxima cumbre CELAC UE, que se celebrará los día 9 y 10 de noviembre en Santa Marta (Colombia), la Agencia EFE enviará desde este jueves una seria previa con la guía UE CELAC CUMBRE.

Calendario de publicación

Jueves 6

COMERCIO

Bogotá – Con más de mil millones de habitantes, el 21 % del PIB mundial y un comercio birregional de unos 390.000 millones de euros anuales, la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) buscarán en la Cumbre de Santa Marta reforzar una de las alianzas económicas más densas del mundo y hacerla más justa y sostenible en un contexto global de creciente proteccionismo. Por Carla Samon Ros

(Texto) (Foto)

LATINOAMÉRICA

Bogotá – Los ataques de Estados Unidos contra lanchas de supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico han abierto una grieta en la IV Cumbre de CELAC-UE pues mientras algunos países latinoamericanos consideran pertinente discutir ese asunto, otros prefieren mantenerse al margen, una señal de las turbulencias que vive la región. Por Jorge Gil Ángel

(Texto) (Foto)

Viernes 7

AUSENCIAS

Bogotá – La IV Cumbre CELAC-UE, que se llevará a cabo los próximos domingo y lunes en Santa Marta, estará marcada por notables ausencias y cancelaciones de líderes europeos y latinoamericanos, una circunstancia que para el Gobierno colombiano, anfitrión del encuentro, no compromete los resultados de la reunión. Por Jaime Ortega Carrascal

(Texto) (foto)

– También se enviarán una claves sobre esta cumbre. (Texto)