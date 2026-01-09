Serie previa con motivo de las elecciones presidenciales en Portugal del domingo 18

Madrid, 9 ene (EFE).- Con motivo de las elecciones presidenciales en Portugal del próximo domingo 18 de enero, la Agencia EFE publicará una serie previa desde el lunes con la guía PORTUGAL ELECCIONES.

Calendario de publicación

Lunes, 12 de enero

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – Portugal elige el próximo domingo al sucesor del presidente Marcelo Rebelo de Sousa en las elecciones más abiertas desde hace décadas, con las encuestas dando un empate técnico entre los candidatos favoritos entre los que figuran el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, el líder de ultraderecha André Ventura, el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo.

PORTUGAL ELECCIONES REBELO DE SOUSA (Perfil)

Lisboa – El conservador Marcelo Rebelo de Sousa deja el cargo como presidente de Portugal tras una década en la que ha impulsado una nueva forma de dirigir el país, marcada por sus intervenciones públicas casi a diario y tres disoluciones del Parlamento en un lustro.

PORTUGAL ELECCIONES (Claves)

Lisboa – Los portugueses eligen el 18 de enero al que será su presidente en los próximos cinco años, una figura que debe ser garante de la democracia, pese a que en estas elecciones concurre un candidato, el líder de ultradererecha André Ventura, que ha defendido de forma indirecta la dictadura de António de Oliveira Salazar.

Martes, 13 de enero

PORTUGAL ELECCIONES MARQUES MENDES

Lisboa – El comentarista político conservador Luís Marques Mendes es uno de los candidatos favoritos y de los más preparados para ser presidente de Portugal tras una larga carrera política en la que ha sido casi de todo menos primer ministro y el puesto al que ahora se postula.

PORTUGAL ELECCIONES VENTURA

Lisboa – André Ventura tiene mucho que ganar y poco que perder este 18 de enero en las urnas en Portugal, en las que buscará hacerse con la Presidencia después de haber logrado posicionar a la extrema derecha como segunda fuerza política: si vence, acabará de auparse en el poder, si fracasa, seguirá como líder de la oposición.

PORTUGAL ELECCIONES SEGURO

Lisboa – De semblante serio, el candidato a la Presidencia de Portugal António José Seguro gana en el cara a cara con los votantes con quienes se muestra conectado con sus inquietudes, presentándose como el único aspirante de izquierda con posibilidad de llegar al Palácio de Belém.

PORTUGAL ELECCIONES ALMIRANTE

Lisboa. El almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo aspira a ser presidente de Portugal tras miles de horas sumergido en submarinos, una experiencia viajera que ha puesto en valor en medio de un panorama político internacional inestable, aunque no está muy claro que ese discurso haya acabado de calar entre los votantes.

PORTUGAL ELECCIONES MUJERES

Lisboa-. De los once candidatos a jefe de Estado que concurren este 18 de enero a las elecciones en Portugal tan solo una es mujer y las encuestas la sitúan lejos de tener posibilidades de ganar, lo que significa que el país ibérico seguirá otros cinco años sin tener una presidenta.

