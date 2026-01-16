Serie previa con motivo del primer año del segundo mandato de Donald Trump

Madrid, 16 ene (EFE).- Con motivo del primer año del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se cumple el próximo martes, la Agencia EFE enviará este fin de semana una serie previa con la guía EEUU TRUMP.

Calendario de publicación

Sábado 17

EEUU TRUMP

Washington – Tras un año en el que Donald Trump ha transformado y endurecido enormemente la política exterior de EE.UU., la operación para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela ha supuesto una impactante prueba de fuerza y el ejemplo más claro del nuevo tipo de orden mundial al que aspiran el republicano y su Gabinete.

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cerrado el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca con una gran asignatura pendiente en política internacional, la de acabar con la guerra de Ucrania, algo que prometió que haría «en menos de 24 horas» durante la campaña para las presidenciales de 2024.

Bruselas – Las amenazas de Donald Trump de hacerse con Groenlandia han profundizado la brecha abierta por el mandatario republicano con Europa en el primer año de su segundo mandato, y dejan al Viejo Continente en un escenario inédito con su hasta ahora principal aliado.

Domingo 18

EEUU TRUMP

Washington – Donald Trump ha convertido los aranceles en el eje de su política económica en su primer año en el poder: primero como castigo comercial y, más recientemente, como instrumento para presionar, atraer inversión y fortalecer la economía estadounidense, enfocada, sobre todo, en la carrera por el liderazgo contra China, especialmente en el terreno tecnológico y de materias primas estratégicas.

Washington – En un año de Gobierno, tras una campaña centrada en mensajes anti-inmigración, el presidente Donald Trump ha impulsado medidas “sin precedentes” en contra de los migrantes con y sin estatus legal en el país, con consecuencias humanitarias y económicas que se prolongarán “por años”, según expertos.

Washington – Un año después de regresar a la Casa Blanca, Donald Trump ha ensanchado de forma agresiva los márgenes del poder presidencial en Estados Unidos, apoyándose en decretos, poderes de emergencia y el control del Partido Republicano, mientras el Congreso, paralizado por la disciplina partidista y el poder de la mayoría republicana, apenas ha ofrecido resistencia efectiva a esa expansión.

