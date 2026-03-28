Serie previa con motivo del primer aniversario de la guerra comercial

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Madrid, 28 mar (EFE).- Con motivo del primer año de la guerra comercial lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 2 de abril de 2025, la agencia EFE enviará desde este domingo una serie previa con la guía GUERRA COMERCIAL.

Calendario de publicación

Domingo, 29 de marzo

– Un año después del llamado «día de la liberación», cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció gravámenes a discreción para sus socios comerciales, la agresiva política arancelaria del republicano ha erosionando no solo la popularidad de su Gobierno entre votantes y empresarios, también la credibilidad de su proyecto económico o sus alianzas en el plano geopolítico. (Texto)

– El presidente de EE.UU., Donald Trump, cumplió el 2 de abril de 2025 su promesa electoral de imponer aranceles a gran escala. Desde entonces su política comercial ha sufrido un año de vaivenes, frenada en parte por las cortes y por la presión ante los efectos en la economía nacional.

Lunes, 30 de marzo

– La Unión Europea (UE) ha reaccionado al caos arancelario desatado por Donald Trump acelerando su búsqueda de nuevos socios y con la modificación del pacto comercial alcanzado inicialmente entre Bruselas y Washington, para incluir una cláusula contra nuevos intentos de chantaje. (Texto)

– Mientras hace un año los países asiáticos, entre ellos China, estuvieron entre los más perjudicados por la lista de aranceles del presidente de EE. UU., Donald Trump, la situación ha dado un giro a raíz del revés del Tribunal Supremo a los gravámenes, con Pekín como uno de los posibles ganadores. (Texto)

– Un año después de que la Administración de Donald Trump impusiera aranceles a las importaciones, Latinoamérica muestra un impacto dispar, con países que han perdido competitividad en el mercado estadounidense, otros han redirigido sus exportaciones o han optado por negociar acuerdos para mitigar las tarifas. (Texto) (Foto)

EFE