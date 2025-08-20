The Swiss voice in the world since 1935

Shakira conquista América con 51 conciertos agotados de la gira latina más grande de 2025

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 20 ago (EFE).- La cantante colombiana Shakira conquistó este miércoles América al completar 51 conciertos con todas las entradas agotadas de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, que ya suma más de 2,5 millones de boletos vendidos y se consolida como el tour latino más grande de 2025.

La gira, que se convirtió en la más grande en países como México, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y Uruguay en apenas seis meses de recorrido, ocupa el segundo puesto en el ránking global de giras más taquilleras de 2025, solo detrás de Coldplay y por encima de artistas como Paul McCartney y Bruno Mars.

En Estados Unidos, Shakira vendió más de 700.000 entradas en 22 conciertos, todos con el cartel de ‘sold out’, incluidas varias noches consecutivas en Los Ángeles y Miami.

En México, por su parte, superó el millón de boletos vendidos.

La cantante colombiana está a tres conciertos de batir el récord de su gira mundial anterior, ‘El Dorado World Tour’, con la que entre 2017 y 2018 recorrió Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica.

En cada parada, la artista barranquillera realiza una producción visual de gran formato con un repertorio que repasa sus himnos desde ‘La Tortura’ y ‘Waka Waka’ hasta ‘BZRP Music Session #53’.

Shakira retomará ahora la ruta latinoamericana con 30 conciertos más hasta diciembre, y Colombia volverá a recibirla con tres fechas: el 25 y 26 de octubre en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el 1 de noviembre en el estadio Vive Claro de Bogotá.

Tras lanzar su duodécimo álbum de estudio, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, la cantante mantiene así un vínculo inquebrantable con su público, consolidándose como la artista latina más escuchada en plataformas digitales y una de las diez más vistas en YouTube de todos los tiempos. EFE

pc/jga/ajs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR