Shakira desata la euforia de sus fans en Perú a punto de reiniciar su tour en Lima

Lima, 15 nov (EFE).- La cantante colombiana Shakira desató este sábado la euforia de sus fans en los exteriores del estadio Nacional de Lima a escasas horas de retomar la primera de las tres fechas programadas en Perú como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya no Lloran World Tour’.

Los fanáticos de la popular artista acamparon en los exteriores del estadio desde hace algunos días para tener la fortuna de ser los primeros en ingresar al concierto y poder ver y, de ser posible, tocar a la cantante, que vuelve a Lima después de cancelar una fecha de su gira en febrero pasado por un malestar estomacal.

Este sábado, el domingo 16 y el martes 18, Shakira se reencontrará con el público peruano para cantar «Girl Like Me», «Hips don´t lie», «Te felicito», «Monotonía» y clásicos de su discografía como «Waka Waka», «Antología» y «Ojos así» acompañada de su cuerpo de baile y un constante movimiento de caderas.

La noche del viernes, la artista llegó a Lima, procedente de Los Ángeles donde acudió al estreno de la película Zootopia 2, y se dirigió a su hotel en el distrito de Miraflores, sin tener contacto con los fans o la prensa que la esperaba en el lugar.

Sus fanáticos esperan con ilusión conocer a qué famosos peruanos escogerá para acompañarla en el segmento ‘Camina con la Loba’, entre los que se vocea a la exvedette Susy Díaz, la conductora de televisión María Pia Copello y las modelos Flavia Laos y Luana Barrón, entre otros.

Tal como ha sucedido en otras ciudades del tour, Shakira también ha invitado a la Orquesta Filarmónica de Lima para interpretar una versión especial de su canción «La Pared».

La coordinadora y violista de la orquesta, Ariadna Ramírez, dijo que estaban «contentos por esta oportunidad y de representar a la Orquesta Filarmónica con Shakira, es importantísimo».

Minutos antes del ingreso al estadio Nacional, los seguidores apuraban las compras de los sombreros vaqueros rosas, pelucas lilas, fajines de gitana, camisetas, vinchas y colas de la loba para completar el modelito que corone la noche de concierto.

En vista a los miles de asistentes a este punto de la ciudad, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) anunció en sus redes sociales que extenderá sus horarios de atención hasta la medianoche durante los tres días de conciertos, de los servicios de buses del Metropolitano y el Corredor Azul.

La siguiente parada en el tour de Shakira será Santiago de Chile el próximo 22 de noviembre y luego Asunción los días 28 y 29 de noviembre.EFE

mmr/mrs