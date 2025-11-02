Shakira se despide de Colombia con un emotivo show en Bogotá y tras nueve conciertos

Jorge Gil Ángel

Bogotá, 1 nov (EFE).- Shakira se despidió por este año de los escenarios de su natal Colombia al culminar su noveno concierto en el país con un emotivo espectáculo en Bogotá, en el que agradeció a sus compatriotas por todo el apoyo que le dieron no solo en 2025 sino a lo largo de su carrera.

La cantante barranquillera se convirtió además en la primera artista en tener un ‘sold out’ en el Vive Claro, el recién inaugurado recinto de conciertos de la capital al que asistieron hoy más de 40.000 personas.

Tras los dos conciertos que dio la semana pasada en Cali, La Loba volvió a la capital colombiana casi diez meses después de haber llenado dos días consecutivos el estadio El Campín de Bogotá y donde el público la volvió a recibir con gritos y aplausos.

La fría noche bogotana se fue calentando al ritmo de ‘La fuerte’, ‘Girl like me’, ‘Las de la intuición’ y ‘Estoy aquí’.

«Muchas gracias por estar aquí en el cierre de la gira en Colombia (…) Gracias por permitirme realizar nueve conciertos en nuestro país», afirmó Shakira, quien luego prometió dar todo de sí al público y cumplió.

Puesta en escena impecable

Con una pantalla gigante que atravesó el escenario de lado a lado en la que se proyectaron animaciones y coreografías sincronizadas, la colombiana continuó con su show con ‘Te felicito’ y ‘TQG’.

Luego llegó uno de los momentos más emotivos cuando interpretó ‘Acróstico’, la canción que dedicó a sus hijos Sasha y Milan, quienes aparecieron cantando en la pantalla y se llevaron una sonora ovación de la multitud.

‘Copa Vacía’, ‘La Bicicleta’ y ‘La Tortura’ volvieron a subir la nota del público, pero cuando empezó a sonar ‘Hips don’t lie’, la multitud enloqueció y comenzó a bailar al ritmo de la canción más popular de la colombiana.

Shakira también aprovechó el concierto para enviar un mensaje al público sobre la importancia del amor propio antes de interpretar ‘Soltera’, un tema que las mujeres abrazaron y cantaron al unísono con la artista.

En esta etapa del concierto, Shakira aprovechó para resaltar la belleza de Bogotá y recordó que el viernes, que se celebró ‘Halloween’, se disfrazó con sus hijos y salió a pedir dulces en la capital colombiana.

«Que orgullosa me sentí de mostrarle esta ciudad a mis hijos, estoy enamorada de Bogotá, que hermosa ciudad», añadió la cantante.

Emociones variadas

La parte final del concierto contó con emociones variadas, que fueron desde la potencia de ‘Ojos así’ y ‘Pies descalzos, sueños blancos’ hasta la suavidad de la balada ‘Antología’, una de las canciones que más esperaba la multitud.

Igualmente, a diferencia de los conciertos que dio en el país a principios de año, Shakira cantó ‘Día de enero’, una sorpresa que cayó bien entre el público que, según ella, le había pedido que incorporara esa balada al repertorio.

Mientras interpretaba dicha canción, la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá salió al escenario para tocar con la barranquillera ‘La pared’, del álbum ‘Fijación Oral’ (2006), cuya nueva versión la artista lanzó hace una semana para conmemorar el vigésimo aniversario del disco.

El concierto terminó con mucho baile gracias a ‘Suerte’, ‘Waka Waka’, ‘Loba’ y la ‘BZRP Music Sessions #53’, canción con la que dijo adiós a un público bogotano que espera que no pase tanto tiempo para volver a ver a la artista colombiana. EFE

