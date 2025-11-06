Shein París: Los clientes lamentan falta de tallas y precios altos, pero aprecian calidad

Isabel Rodríguez Ramiro

París, 6 nov (EFE).- La apertura en París de la primera tienda física de Shein ha generado sensaciones encontradas entre clientes y visitantes: mientras algunos se muestran sorprendidos positivamente por la calidad de las prendas y la comodidad del espacio, otros expresan decepción por la limitada disponibilidad de tallas y la diferencia de precios con la web.

El espacio, de mil metros cuadrados en el conocido gran almacén BHV, combina la exposición de sus prendas con zonas de descanso equipadas con sofás y sillones, que permiten recorrer las diferentes secciones de forma ordenada y ofrecer comodidad a los clientes.

La tienda exhibe colecciones que incluyen básicos de armario, prendas clásicas y líneas de ‘activewear’, así como selecciones especiales de temporada, con el objetivo de atender a distintos tipos de clientes y siluetas.

Algunos visitantes se mostraron sorprendidos por el tamaño y la organización del espacio. Danielle, una señora parisina, señaló: «Pensábamos que era más grande y también pensaba que había bragas, sujetadores y pijamas, pero no hay de eso».

La mayoría de las prendas están disponibles en tallas S, M y L, mientras que las opciones XS, XL, XXL o XXS son muy limitadas o inexistentes, una situación que no ha pasado desapercibida para algunos visitantes.

Ulises, turista llegado de España, apreció: «Hay pocas tallas en la sección de hombre».

Los precios se mantienen similares a los de la aplicación, aunque algunos artículos resultan más económicos en línea gracias a descuentos y cupones.

Sin embargo, la percepción de los clientes sobre el valor de la tienda física varía.

Yemba, un joven cliente habitual de la web, se mostró sorprendido positivamente: «La calidad de las prendas parece mejor que en el sitio web, aunque los precios son algo más altos».

En contraste, Roya, también clienta de la plataforma, consideró que la tienda ofrece un catálogo más limitado: «En la web hay mucho más para elegir, aquí no he encontrado lo que quería».

La experiencia de poder tocar y probarse la ropa atrajo también a visitantes acostumbrados a comprar en la plataforma.

Mónica, originaria de México y residente en Europa, explicó que le resultaba positivo poder evaluar la calidad de las prendas en persona: «Es la primera vez que voy a una tienda de Shein y se me hace padre (me encanta) porque en foto no puedes ver la calidad de las prendas. Todo lo que me traje para Europa lo compré en Shein, por ejemplo».

Franka, turista holandesa, destacó la limpieza y el orden de la tienda en comparación con otras cadenas de moda rápida: «Me parece muy limpio. En los Países Bajos tenemos Primark y allí siempre está todo muy desordenado, con la ropa por todas partes».

Algunos clientes, como Kim, señalaron limitaciones puntuales. Tras probar varias prendas, indicó que la calidad física es comparable o superior a la de la web, aunque ciertos artículos resultaban demasiado caros o no contaban con su talla.

Martine, una señora mayor con gusto por la moda, destacó la variedad y la elegancia de la oferta: «Algunas son muy chic y los precios me parecen interesantes».

Desde la perspectiva de la tienda, Samira, una trabajadora, valoró positivamente la apertura: «Hemos logrado atraer tanto a clientes que no conocían Shein como a los habituales de la web».

«Nuestros clientes nos han felicitado por la calidad de nuestra selección. Ofrecemos los productos con una presentación realmente prémium. Contamos con muebles preciosos y los probadores están muy bien diseñados. Intentamos replicar los servicios de unos grandes almacenes, adaptándolos a nuestra tienda Shein», detalló Samira.

También reconoció que la apertura de la tienda podría no satisfacer por completo a todos los clientes: «Puede que algunos estén decepcionados… Al menos los que compran en Shein siempre, porque hay productos que solían comprar y que ya no encuentran, pero seguirán comprando en la web igualmente», recalcó.

En cuanto a las tallas, la empleada apuntó que las opciones muy grandes son limitadas: «Este primer envío es una producción especial a nivel de fábrica, así que no lo recibimos completo, lo cual es un poco decepcionante. Tampoco tendremos accesorios, lo cual ha sido un disgusto».

«Esperamos el próximo envío para recibir una colección realmente bonita que permita vestir adecuadamente a todas las clientas, incluyendo conjuntos completos para figuras más voluptuosas», concluyó Samira. EFE

