Sheinbaum: México colaborará para que el fentanilo no llegue a EE.UU. y que haya diálogo

Ciudad de México, 9 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este domingo una asamblea pública en el Zócalo de la Ciudad de México, a la que asistieron miles de personas, en la que aseguró que su país seguirá colaborando para evitar que las drogas, y en especial el fentanilo, lleguen a Estados Unidos.

Además, dijo estar convencida de que «la relación entre México y Estados Unidos debe ser buena, de respeto y que siempre prevalecerá el diálogo».

«Le digo al pueblo estadounidense que no tenemos ni tendremos intención alguna de perjudicarlo y que estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos. Especialmente ante la preocupación que tienen por el grave problema de consumo de drogas sintéticas», apuntó.

«Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses (…) No solo que no queremos que esa droga llegue a los jóvenes de Estados Unidos, sino que no llegue a ningún lugar del mundo ni a los jóvenes mexicanos», añadió.

Precisó que «es indispensable atender el consumo de estupefacientes desde la raíz de la adicción».

Sheinbaum precisó que, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, entre octubre de 2024 y enero de 2025 disminuyó el cruce de fentanilo, de México a Estados Unidos, en un 50 % y de enero a febrero de 2025, en otro 41 %.

También apuntó que así como existe una estrategia para evitar el cruce de drogas hacia Estados Unidos «le hemos planteado al Gobierno de los Estados Unidos que debe aplicarse para que dejen de llegar armas de alto poder a nuestro país».

Voluntad de diálogo de Trump y T-MEC

En lo que llamó una «Asamblea informativa», la mandataria mexicana explicó a sus miles de simpatizantes, gobernadores de los estados del país, empresarios y políticos, el acuerdo alcanzado el pasado jueves con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para pausar por un mes la amenaza de aranceles a productos mexicanos.

«Hay que agradecer la voluntad de diálogo con México del presidente de los Estados Unidos. Hay algunas personas que no les interesa que haya una buena relación entre nuestros pueblos y Gobiernos, pero estoy segura que con información y diálogo respetuoso siempre podemos lograr una relación de respeto. Hasta ahora ha sido así», señaló.

Dijo que al ser países vecinos «tenemos la responsabilidad de colaborar y coordinarnos», Sheinbaum recordó que el pasado martes 4 de marzo Trump impuso impuestos del 25 % a las exportaciones de México a Estados Unidos, pero tras una llamada el jueves, se aplazó la medida al próximo 2 de abril.

«Somos optimistas porque ese día, el 2 de abril, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que impondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo, si algún país le cobra por sus exportaciones, Estados Unidos lo hará también, eso es lo que ellos han dicho», explicó.

«Nada más que México no está en ese ámbito, pues nosotros desde hace 30 años hemos firmado dos tratados comerciales, con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos, ni ellos con nosotros, es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos porque prácticamente no hay aranceles de México hacia Estados Unidos».

Los acuerdos comerciales a los que se refirió Sheinbaum son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y el actual Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Recordó que desde la firma del T-MEC «se concibió que esa era la única opción para enfrentar con éxito la competencia que significa el avance económico y comercial de países asiáticos».

«Nuestra propuesta incluso ha sido que no solamente integremos América del Norte, sino que también en lo sucesivo la integración económica y comercial de todo el continente, convirtiéndonos en la región más poderosa del mundo sin exclusiones, con prosperidad y con respeto a la libertad, la independencia y la soberanía de todos los pueblos y naciones», expuso Sheinbaum.

Plan y estrategia

La presidenta mexicana dijo que se debe «tener siempre el diálogo como la opción y hasta ahora ha dado resultados (…) no somos extremistas, pero tenemos muy claro que hay principios irrenunciables. No podemos ceder en nuestra soberanía».

Recordó que México y Estados Unidos comparten una frontera de 3.180 kilómetros (…) cooperamos en lo comercial, lo económico, en la amistad y tenemos familias de uno y otro lado de la frontera. Nuestros pueblos contribuyen culturalmente de uno y otro lado de la frontera».

Precisó que en Estados Unidos viven cerca de 38 millones de mexicanos, de los cuales las dos terceras partes son nacidos en Estados Unidos.

También señaló que México ha desarrollado una estrategia para atender el fenómeno migratorio «sin violar los derechos humanos empezando por el derecho a la vida» y que la forma más humana de atender este fenómeno es impulsando el desarrollo para evitar que las personas migren por necesidad. EFE

