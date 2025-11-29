Sheinbaum afirma que el Tren Maya de carga bajará el precio de gasolina en sur de México

Ciudad de México, 29 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que el Tren Maya de carga, una obra en construcción en el suroeste mexicano, permitirá bajar el precio de la gasolina en esa región del país.

En un evento público en el estado de Quintana Roo (suroeste), Sheinbaum indicó que este día visitará la obra del Tren Maya de carga, un proyecto qué prometió ampliar el año pasado, cuando estaba en campaña presidencial.

«Nos comprometimos, por ejemplo, también a que el Tren Maya no solo va a ser de pasajeros sino de carga. Ya va avanzado, hoy en la tarde vamos a visitar la obra», mencionó.

«¿Para qué es eso? Para que pueda haber más distribución de gasolina y baje el precio de la gasolina aquí en el sureste del país», agregó la mandataria mexicana.

Las declaraciones de Sheinbaum tuvieron lugar durante la entrega de viviendas y liberaciones de hipotecas y escrituras, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Las obras del Tren Maya de carga comenzaron en abril pasado, con una inversión inicial de 25.000 millones de pesos (unos 1.250 millones de dólares).

El Tren Maya es una obra de 1.553 kilómetros de vías que priorizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para los cinco estados del sureste: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Con la ampliación, el ferrocarril también se conectará con el tren del Corredor Interocéanico, otro proyecto de López Obrador que une mediante un tren y un corredor industrial el Pacífico con el Atlántico, con el que México busca ofrecer una alternativa al Canal de Panamá.

En cuanto al precio de la gasolina, en agosto pasado Sheinbaum informó de la renovación del acuerdo con el sector gasolinero para mantener el tope de 24 pesos (casi 1,3 dólares) por litro de gasolina magna (regular). EFE

