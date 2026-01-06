Sheinbaum asegura que no “serviría de nada” una intervención de EEUU en México

Ciudad de México, 6 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que una eventual intervención de Estados Unidos en territorio mexicano “no serviría de nada” para reducir la violencia ni el tráfico de drogas, al tiempo que defendió la «soberanía nacional» y una relación bilateral con Washington basada en la «cooperación sin subordinación».

“Primero, es un asunto de soberanía, de defensa de la soberanía nacional. Pero segundo, no serviría de nada”, afirmó durante su conferencia matutina en referencia a las reiteradas ofertas del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar tropas para combatir a los grupos criminales del narcotráfico.

Las declaraciones de Trump han aumentado la tensión ya que se producen tras la operación militar de Estados Unidos el pasado sábado en Venezuela, en la que capturaron al presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados a Nueva York, donde encaran un juiicio por narcotráfico entre otros delitos.

Sheinbaum, quien ha rechazado enérgicamente la intervención estadounidense en Venezuela, insistió en que México mantendrá la coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero siempre bajo principios de respeto mutuo.

“Con Estados Unidos colaborar, coordinarse, pero nunca en una situación de subordinación, sino de colaboración y de coordinación”, concluyó.

La presidenta explicó que la estrategia de seguridad de su Gobierno se sustenta en dos grandes ejes: la atención a las causas y la cero impunidad, por lo que enfatizó la importancia de ofrecer alternativas de vida a los jóvenes para alejarlos de la delincuencia organizada.

“Darle opciones a los jóvenes siempre, que los jóvenes no piensen nunca que un grupo de ese tipo es una opción de vida y no realmente es una opción de muerte”, dijo.

Asimismo, Sheinbaum recordó las experiencias pasadas de colaboración con Estados Unidos, particularmente durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), cuando agentes de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) participaron abiertamente en operativos en México.

“En la época de Calderón los agentes de la DEA iban a los operativos. Estaban con las fuerzas federales y ¿de qué sirvió?”, cuestionó, al señalar la elevada tasa de homicidios y la ola de violencia resultante.

Por último, y cuestionada sobre si a la reciente definición de Washington al fentanilo como un arma de destrucción masiva podría dar a Estados Unidos más argumentos a operaciones en territorio nacional, reconoció que es posible, “pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir”.

“Cuando nombraron a la delincuencia organizada como terrorismo, nosotros incorporamos un artículo, unos párrafos en el artículo 40 de la Constitución (de México) para la defensa de la soberanía”, apuntó.

Al leer el artículo, Sheinbaum remarcó que México “no consentirá intervención, ni investigación, ni persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano en el marco de las leyes aplicadas”. EFE

