Sheinbaum busca mejor comunicación con Trump tras amenaza de ataques terrestres a carteles

Ciudad de México, 9 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que buscará “estrechar la comunicación” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que va a «empezar a atacar por tierra» a los carteles mexicanos, a los que acusó de matar «250.000 o 300.000 personas” en su país cada año.

“Vamos a estrechar la comunicación. Le pedí al secretario (de Relaciones Exteriores) Juan Ramón de la Fuente, que pueda si es necesario verse con el secretario del departamento de Estado (Marco Rubio). Y si es necesario hablar con el presidente Trump”, señaló Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina. EFE

