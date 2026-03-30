Sheinbaum confirma rescate de uno de los cuatro mineros mexicanos tras derrumbe en Sinaloa

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Ciudad de México 30 mar, (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que autoridades del país rescataron con vida a uno de los cuatro mineros atrapados tras un derrumbe en la mina Santa Fe, en el estado de Sinaloa (noroeste), desde el pasado 25 de marzo, mientras siguen las labores de rescate.

«Son cuatro mineros los que todavía permanecían atrapados y ayer se rescató un minero con vida. Está bien y se sigue el trabajo de rescate”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana avisó que los mineros que siguen atrapados se encuentran a 350 metros de profundidad, aunque celebró que tras casi una semana del derrumbe lograron rescatar con vida a uno de los trabajadores.

«Casi una semana (del derrumbe) y el minero estaba con vida y ojalá podamos encontrar a los otros tres mineros en buenas condiciones», indicó.

Asimismo, señaló que las autoridades de Protección Civil y el Gobierno estatal están pendientes de las acciones, en las cuales, precisó, también hay ingenieros que han estado ayudando en el rescate de la mina Pasta de Conchos, «que se han vuelto especialistas en ingeniería minera para poder ver cómo pueden seguir ayudando”.

Este lunes, autoridades mexicanas informaron del rescate con vida de José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados en la mina Santa Fe el pasado 25 de marzo.

El pasado jueves, autoridades mexicanas reportaron el incidente ocurrido el día previo, el cual, de acuerdo con la CNPC, sucedió debido al colapso de una presa de jales en la mina en la que se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones.

De ese grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas quedaron atrapadas.

Las labores de rescate se han extendido por más de 100 horas en las que se han involucrado más de 300 elementos de diferentes dependencias, incluidas la Comisión Federal de Electricidad y 42 unidades de rescate.

Las maniobras se están desarrollando a 300 metros de profundidad de la zona.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en el país, en un sector que aporta algo más del 2 % del PIB nacional, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm). EFE

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