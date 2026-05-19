Sheinbaum critica que EEUU ignore los pedidos de extradición de México

afp_tickers

2 minutos

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó el martes que centenares de pedidos de extradición de México a Estados Unidos no han prosperado, en medio de presiones de Washington para que sea detenido y enviado a ese país un gobernador mexicano acusado de narcotráfico.

La justicia estadounidense vinculó al gobernador Rubén Rocha con el cártel de Sinaloa, fundado por el capo condenado ‘Chapo’ Guzmán. El pedido de su extradición se produce cuando el presidente Donald Trump ha dicho que la droga gobierna en México.

La presidenta precisó que desde el 1 de enero de 2018, México ha hecho 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos, ignoradas o rechazadas por las autoridades. Entre estas, la de un antiguo secretario de Seguridad, ya condenado en Estados Unidos y la de otro exgobernador.

«La relación es recíproca, hay casos gravísimos para México», dijo la mandataria. «No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México».

El canciller Roberto Velasco dijo por su parte que en 47 de 50 casos, Estados Unidos pidió más pruebas a México, para reforzar su argumento sobre el caso Rocha.

Rocha, que ha negado las acusaciones de Estados Unidos, está en libertad en un paradero desconocido. Sheinbaum ha pedido más pruebas antes de actuar en contra de este funcionario, que pertenece a su partido Morena y abandonó sus funciones de forma temporal.

Las autoridades mexicanas, no obstante, congelaron sus cuentas de «manera preventiva».

«¿Que eso signifique que nosotros estamos cubriendo a alguien? No, la fiscalía hace sus propias investigaciones y si hay responsabilidades que opere, que haga su trabajo», dijo Sheinbaum en su rueda de prensa.

Dos exfuncionarios de Rocha se entregaron la semana pasada a las autoridades estadounidenses.

El ‘Chapo’ cumple en la actualidad cadena perpetua en Estados Unidos. Dos facciones del cártel de Sinaloa -una formada por los hijos del capo, los «Chapitos»- libran una guerra intestina que ha dejado miles de muertos en ese estado.

yug/jt/nn