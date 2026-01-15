Sheinbaum defiende la reforma electoral para reforzar la democracia y niega autoritarismo

Ciudad de México, 15 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que la propuesta de reforma electoral que enviará al Congreso tiene como objetivo fortalecer la democracia y no representa un viraje hacia el autoritarismo, al tiempo que delineó sus principales ejes, entre ellos la reducción del coste de las elecciones, cambios en la representación proporcional y una mayor participación ciudadana.

«La propuesta que vamos a enviar fortalece la democracia (…) Nadie va a poder decir en esa propuesta que estamos hacia un autoritarismo (…) Es una propuesta que fortalece la democracia y estará a debate en el Congreso”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana explicó que uno de los puntos centrales de la iniciativa es la reducción del gasto electoral, al señalar que los comicios en México se encuentran entre los más costosos del mundo.

“Una reducción de los gastos. En general, a los partidos, al INE (Instituto Nacional Electoral), a las oposiciones. Las elecciones en México son de las más caras del mundo. Y consideramos que no tiene por qué ser así”, dijo.

La mandataria sostuvo que esta reducción debe lograrse sin afectar la autonomía de las autoridades electorales. “No se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar”, subrayó.

Otro de los ejes de la reforma es la modificación del mecanismo de representación proporcional en el Congreso.

“La tercera, que en las representaciones proporcionales, los llamados plurinominales, si existen, que se elijan de una manera distinta, que no sean estas listas de las cúpulas de los partidos que en realidad nunca van a buscar el voto con la gente”, señaló.

Sheinbaum destacó además el impulso a la democracia participativa como un componente clave de la propuesta.

“Mayor participación de la ciudadanía en las decisiones del país. Eso se llama democracia participativa”, afirmó, al plantear que las consultas no se limiten al ámbito nacional, sino que también se extiendan a estados y municipios.

“Que los municipios, los habitantes de los municipios puedan participar en las decisiones que toma el municipio. A partir de consultas que no necesariamente se pueden hacer cada tres años, sino que se pueden hacer cada año”, explicó.

La presidenta también mencionó el tema del voto de los mexicanos en el exterior, pues dijo que piden que sus representantes elijan por ellos y no por los partidos.

Aclaró que la reforma no elimina la representación proporcional ni limita la pluralidad legislativa.

Sostuvo, además, que la iniciativa busca consolidar tanto la democracia electoral como la participativa, y adelantó que la propuesta formal de reforma electoral podría presentarse en las primeras semanas de febrero.

“Yo creo que la primera semana de febrero más o menos, por ahí, ya vamos a tener la propuesta”, concluyó. EFE

