Sheinbaum dice que buque armado de EE.UU. no tocó aguas mexicanas y sí informó al Gobierno

Ciudad de México, 18 mar (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que el buque de la Armada de Estados Unidos ‘USS Gravely’ que realizó operaciones antidrogas el lunes en el Golfo de México no navegó por aguas mexicanas y sí informó al Gobierno mexicano de sus labores.

“Ellos están en su territorio y en aguas internacionales, nos lo hicieron saber antes de que saliera la noticia y que saliera el barco, pero no están en territorio nacional, están en su territorio y en aguas internacionales bajo las normas internacionales de navegación», declaró la mandataria en su conferencia matutina.

La gobernante mexicana argumentó que Washington «tiene esa facultad» de enviar el barco de guerra, equipado con misiles y que ha participado en misiones contra los rebeldes de Yemen.

«Mal sería que no nos hubieran informado o que llegaran a aguas nacionales, eso sí no debe ser, pero están en territorio de Estados Unidos y en aguas internacionales, pero no es contra México, están vigilando las aguas internacionales, por si llega droga o alguna otra situación hacia los Estados Unidos», manifestó.

El buque estadounidense causó controversia en México porque en febrero se reportaron drones y vuelos estadounidenses para vigilar a grupos del narcotráfico en territorio mexicano, aunque en ese entonces Sheinbaum aseveró que vuelan “bajo petición del Gobierno de México”.

Mientras que el Ejército mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron el 25 de febrero que han detenido a narcotraficantes gracias a la inteligencia compartida por estos vuelos estadounidenses.

Ahora, la presidenta aseguró que la Secretaría de Marina mexicana también realiza una «vigilancia muy exhaustiva de la plataforma continental y mares internacionales por la llegada de droga a México», por lo que han hecho «incautaciones históricas» en lo que va de la actual Administración, que comenzó el 1 de octubre. EFE

