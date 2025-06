Sheinbaum exige a EE.UU. que presente «pruebas» tras acusaciones sobre bancos mexicanos

3 minutos

Ciudad de México, 26 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este jueves al Gobierno de Estados Unidos que presente «pruebas» sobre las acusaciones contra las entidades financieras mexicanas CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por sus supuestos vínculos con operaciones ilícitas como lavado de dinero ligado al narcotráfico.

“No hay ninguna prueba, son dichos. Pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. No importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre luego de que el miércoles el Departamento del Tesoro estadounidense incluyera a las tres instituciones financieras en una lista de entidades bajo observación por presunto lavado de dinero y relaciones con el crimen organizado.

Sheinbaum recordó que hace algunas semanas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda de México recibieron información de autoridades estadounidenses sobre la investigación de los dos bancos y la casa de bolsa mexicanos.

Sin embargo, aseguró que dicha información es “muy general” y no existían detalles sobre las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero, por lo que decidieron solicitar más información.

«Porque la mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias. De empresas chinas con empresas mexicanas. Las empresas chinas, que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer, son empresas legalmente constituidas”, zanjó.

En este sentido, subrayó que México tiene un comercio con China de 139.000 millones de dólares y las supuestas transferencias que estaría refiriendo el Departamento del Tesoro de EE.UU. como ilícitas son en realidad “miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas”.

Sheinbaum aseguró que Estados Unidos no entregó más información pero aún así la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la UIF iniciaron una investigación en la que encontraron “faltas administrativas” las cuales fueron sancionadas, y se encontró también que las transacciones con empresas chinas “no tienen nada qué ver con lavado de dinero”.

“Nosotros actuamos y hay pruebas. (Lo que pedimos) al departamento del tesoro, es que envíe las pruebas si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero (…) Entonces, ni lo negamos, ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas”, insistió.

Esta es, según el Departamento del Tesoro, la primera medida que toma EE.UU. en aplicación de la ley de sanciones contra el fentanilo y la ley FEND Off Fentanyl, con la que el Departamento amplía sus facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y con los carteles de drogas. EFE

