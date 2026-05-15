Sheinbaum mantuvo una «cordial y excelente» llamada con Trump en medio de las tensiones

1 minuto

Ciudad de México, 15 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que acordó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, mantener los esfuerzos bilaterales en seguridad y comercio en una llamada telefónica que calificó de «excelente».

“Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas (conversaciones) sobre comercio”, escribió la mandataria en X.

La llamada se produce tras las acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el gobernador el estado de Sinaloa, el oficialista Rubén Rocha, y otros altos cargos de ese estado por supuestos vínculos con el narcotráfico, que México ha criticado por falta de pruebas, y tras las denuncias de presuntas operaciones encubiertas de la CIA en el país. EFE

jsm/afs/psh

(foto)