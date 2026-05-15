Sheinbaum mantuvo una «cordial y excelente» llamada con Trump en medio de las tensiones

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Ciudad de México, 15 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que acordó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, mantener los esfuerzos bilaterales en seguridad y comercio en una llamada telefónica que calificó de «excelente».

«Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas (conversaciones) sobre comercio», escribió la mandataria en X.

Sheinbaum añadió que ambos acordaron volver a hablar «nuevamente» y continuar el diálogo con algunos colaboradores de Trump que, «en fecha próxima», visitarán México, aunque no detalló sus nombres, cargos ni la agenda del encuentro.

La visita se perfila como un nuevo contacto de alto nivel tras los encuentros sostenidos por el Gobierno mexicano con funcionarios estadounidenses desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Entre ellos, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el titular del Buró de Investigaciones (FBI), Kash Patel.

La agenda bilateral ha estado marcada por el combate al narcotráfico, el tráfico de fentanilo, la migración, los aranceles y los límites de la cooperación de seguridad en territorio mexicano.

En este contexto, Sheinbaum ha reiterado que México acepta coordinación e intercambio de información entre ambos países, pero ha rechazado operaciones extranjeras directas, en medio de la polémica por la supuesta participación de agentes estadounidenses en acciones contra laboratorios de droga en Chihuahua (norte).

El diálogo también ocurre tras las acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros altos funcionarios y exfuncionarios locales por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, señalamientos que México ha pedido sustentar con pruebas.

A este escenario se suma la discusión comercial entre ambas naciones por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que los responsables comerciales de ambos países —el mexicano Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y el estadounidense Jamieson Greer, representante de Comercio— han adelantado será una negociación larga que podría prolongarse a 2027. EFE

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