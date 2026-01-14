Sheinbaum no irá a Davos y México estará representada por secretaria de Medio Ambiente

Ciudad de México, 14 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, acudirá en representación del país a la reunión anual del Foro de Davos, que se celebra en el conocido destino de los Alpes suizos del 19 al 23 de enero.

«En este caso, va Alicia Bárcena. Y va a hablar de desarrollo con justicia del modelo mexicano y también vinculado con los temas ambientales», afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria en Ciudad de México.

Acompañando a la titular de la Semarnat, agregó, irá la empresaria Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), órgano que tiene como objetivo impulsar la inversión nacional.

El Foro de Davos recibirá en la 56ª edición a unos 3.000 líderes económicos y políticos, incluyendo 1.700 representantes empresariales de 130 países, así como unos 60 ministros de Economía y Finanzas, una treintena de Comercio y otros tantos de Asuntos Exteriores.

Entre las presencias confirmadas más destacadas, se encuentra la del presidente de Estados Unidos, Dondald Trump, sus homólogos de Argentina y Ucrania (Javier Milei y Volodimir Zelenski, respectivamente) y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

