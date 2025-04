Sheinbaum no ordenó arrestar a la ex primera dama mexicana Angélica Rivera por corrupción

3 minutos

Bogotá, 22 abr (EFE).- Es falso que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya ordenado la detención de la actriz y ex primera dama Angélica Rivera por supuestos actos de corrupción durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), como afirman usuarios en redes sociales sin presentar evidencia alguna.

Diversos mensajes en redes sociales como Facebook o X comparten un video, con una duración superior a un minuto, en el que se afirma que Rivera permanece en prisión y a la espera de su sentencia por narcotráfico y desvío de recursos.

El material se acompaña de un rótulo que dice: «Es una narcotraficante» y se le escucha decir a Sheinbaum la frase: «No hay diferencia entre este personaje y El Chapo», en aparente referencia a Rivera.

HECHOS: No hay indicios de una supuesta petición de arresto solicitada por la presidenta mexicana contra Rivera, como lo prueban distintas búsquedas en línea. Además, el presidente del país no tiene la facultad para emitir órdenes de aprehensión, y la actriz no se encuentra detenida.

No hay evidencia de una orden de arresto

En primer lugar, una búsqueda en el archivo de la Agencia EFE, en Google y diversos medios de comunicación, no encuentra ninguna prueba de que Sheinbaum o algún miembro de su Gobierno haya anunciado una petición de arresto contra la actriz.

Además, ordenar detenciones no está entre las facultades u obligaciones de la presidenta, consignadas en el artículo 89 de la Constitución mexicana.

De hecho, el artículo 16 de la Carta Magna establece que no podrá librarse una orden de aprehensión sino por autoridad judicial, lo que significa que esta función recae en jueces de control y en organismos autónomos como el Ministerio Público.

Rivera no ha sido detenida

Por otro lado, desde que empezaron a circular contenidos de una supuesta detención, la actriz ha compartido distintas historias en Instagram. Primero en Ciudad de México, donde asistió al concierto de Shakira junto a su hija Sofía Castro, y el 1 de abril desde Los Ángeles (EE.UU.) para agradecer el apoyo en la promoción de su nueva serie ‘Con esa misma mirada’.

El pasado 11 de marzo, la actriz acudió a un evento para presentar la mencionada producción, que marca su regreso a la televisión tras más de 18 años fuera de los escenarios, como informó EFE.

Sheinbaum no comparó a la actriz con El Chapo

Para finalizar, una búsqueda en Google de la frase «No hay diferencia entre este personaje y El Chapo» demuestra que esas palabras corresponden a una conferencia que la mandataria mexicana ofreció el pasado 17 de octubre de 2024.

Una revisión de la pieza completa muestra que Sheinbaum en realidad se refería al exsecretario mexicano de Seguridad Pública Genaro García Luna, condenado a 38 años de cárcel por narcotráfico, colaboración con el crimen organizado y falso testimonio, según informaciones de EFE.

En conclusión, no hay evidencia de la supuesta orden de captura contra la ex primera dama, una revisión de la Constitución confirma que emitir ordenes de arresto no está dentro de las facultades del presidente del país y la actriz no ha perdido su libertad. EFE

dac/apr/jop/lnm