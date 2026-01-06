Sheinbaum pide “juicio justo” para Nicolás Maduro en EEUU tras su captura

Ciudad de México, 6 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este martes un «juicio justo» para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores en Caracas en una intervención militar de Estados Unidos, tras la cual fue trasladado a Nueva York, donde encara un juicio por narcotráfico.

“En este caso, ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es un juicio justo siempre. Eso es lo que hay que pedir, para que realmente en todo, para todos y en cualquier circunstancia y en este particular, pues tiene que haber celeridad y justicia”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. EFE

