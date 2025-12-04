Sheinbaum prevé «mucha más coordinación» con la nueva fiscal general de México

Ciudad de México, 4 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este jueves la designación de Ernestina Godoy como nueva fiscal general de la República, al destacar su “honestidad”, “profesionalismo” e “integridad”, así como la experiencia que adquirió al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México.

“Ernestina es una mujer, como lo dije el otro día, honesta, una gran profesional de su trabajo, es decir, lo hace con profesionalismo, con mucha integridad y conoce ya el tema porque fue fiscal general en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que va a ser muy, muy bueno para el país”, afirmó la mandataria al referirse a la votación del Senado, que aprobó su nombramiento con amplia mayoría.

La gobernante mexicana subrayó que la llegada de Godoy permitirá estrechar la coordinación entre las instituciones de seguridad federales.

“Va a haber mucha más coordinación ahora entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía, la Guardia Nacional y esperamos también que ya sea un liderazgo para fortalecer la relación con las fiscalías de los estados de la República”, dijo.

La presidenta señaló que la designación de Godoy envía un mensaje positivo para la política de seguridad del país norteamericano, que enfrenta elevados niveles de violencia en varias regiones de su territorio.

Al ser consultada sobre la dinámica de trabajo que tendrá la nueva fiscal dentro del gabinete de seguridad, Sheinbaum explicó que aún no se define si participará de manera regular en las reuniones, pues “depende de ella” las veces que quiera acudir a los encuentros.

No obstante, la mandataria consideró indispensable mantener la comunicación operativa, aun con la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Nos importa mucho que si no viene ella, pues haya un representante de la fiscalía, como ocurría con el doctor (Alejandro) Gertz, para que pues los casos que se ven permanentemente en el gabinete haya coordinación”, dijo.

Recalcó que la autonomía no quiere decir que no haya coordinación, sino más que el Poder Ejecutivo no influye en las decisiones de la fiscalía, “pero queremos coordinación para garantizar la paz y la seguridad en el país, que es fundamental, y disminuir la impunidad, como lo hemos platicado en varias ocasiones”.

Godoy asumió la semana pasada la titularidad provisional de la FGR, tras la renuncia de Gertz Manero al cargo, luego de que Sheinbaum le ofreciese la titularidad de una embajada de un “país amigo”, aun sin especificar cuál.

Previamente, Godoy fue consejera jurídica de la presidenta mexicana, desde el inicio del gobierno actual el 1 de octubre pasado, y de 2018 a 2024 fue fiscal de la Ciudad de México, designada por la propia Sheinbaum cuando fue jefa de Gobierno de la capital (2018-2024).

Desde su primer día como encargada de despacho, el viernes pasado, Godoy comenzó a realizar cambios en áreas estratégicas de la FGR, como la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde nombró al mando a Héctor Elizalde Mora y César Oliveros Aparicio, respectivamente. EFE

