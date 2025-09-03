Sheinbaum rechaza acusaciones de Trump sobre el poder de los cárteles en México

Ciudad de México, 3 sep (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, negó este miércoles las afirmaciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que México está gobernado por los cárteles y que tienen miedo al envío de tropas del Ejército de EEUU al país.

“Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al presidente Trump» y aunque «no es verdad esta afirmación que hace, nos quedamos con la buena relación”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina antes de recibir en el Palacio Nacional al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

El pasado 2 de septiembre, Donald Trump dijo durante una entrevista que Sheinbaum es una mujer “elegante e increíble”.

Pero, por otra parte, insistió en que “México está dirigido por cárteles” y señaló que le ha ofrecido a Sheinbaum el envío del Ejército de Estados Unidos para combatir al narcotráfico. “Ella no quiere que lo hagamos (…) porque tiene miedo”, subrayó el mandatario estadounidense.

Al respecto, Sheinbaum agradeció la “buena mención” que hizo Trump sobre ella.

“Lo importante aquí, ¿qué es lo importante para el pueblo de México? Que hemos logrado entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, que no ha sido fácil en muchos temas. En el tema comercial todavía queremos llegar a un mejor entendimiento para fortalecer nuestro comercio con Estados Unidos”, zanjó.

La gobernante mexicana evitó entrar en confrontaciones directas, pero reiteró que no es la primera vez que Trump realiza ese tipo de comentarios.

Cuestionada sobre si tras el encuentro de este miércoles con Rubio tenía pensado reunirse próximamente con Trump, Sheinbaum aseguró que “no lo tenemos contemplado por lo pronto”.

La mandataria mexicana se reunirá con Rubio a las 10:00 horas hora local (16:00 GMT).

Rubio arribó el martes a México y fue recibido por De la Fuente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a las afueras de la capital mexicana.

El Gobierno mexicano ha dicho desde febrero que, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’, acordada con el presidente de EE.UU. para evitar los aranceles a México, se ha detenido a más de 6.480 personas y se han confiscado casi sesenta toneladas de droga, entre ellas 311 kilogramos de fentanilo.

En agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció una disminución del 91 % en el flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos, desde el 1 de octubre pasado, cuando comenzó el Gobierno de Sheinbaum.

Cifras oficiales apuntan que 82.049 mexicanos han sido repatriados en los últimos seis meses, desde el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca el 20 de enero. EFE

