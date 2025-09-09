The Swiss voice in the world since 1935

Si Jimmy Lai muere en prisión, en Hong Kong se fortalecería el mensaje prodemocracia, dice su hijo

Encarcelado durante más de cuatro años y enfermo, el magnate de los medios prodemocracia de Hong Kong, Jimmy Lai, solo se convertiría en un símbolo más fuerte si muriera en prisión, dijo su hijo en una entrevista a la AFP.

En una visita a Washington, Sebastien Lai, hijo del líder hongkonés, se reunió con funcionarios y legisladores estadounidenses para pedir una mayor presión internacional sobre China y las autoridades pro-Pekín de Hong Kong para liberar a su padre.

«Es horrible que tenga que decir esto, pero si mi padre muere en prisión, en realidad se convertiría en un símbolo más fuerte de libertad, en mártir por sus creencias», dijo Lai a la AFP en una entrevista este lunes.

Dijo que liberar a su padre debería ser del interés propio de Pekín, pues muchos disidentes una vez son liberados, «pierden mucho de ese ‘poder'».

Lai, de 77 años, fundó el Apple Daily, un popular tabloide prodemocracia que fue cerrado mientras China reprimía la región semiautónoma, a pesar de las promesas de un sistema separado cuando Gran Bretaña lo entregó en 1997.

El exitoso empresario y acérrimo opositor del gobierno de Pekín ha estado arrestado desde 2020. Lo único que se sabe de su proceso fueron las declaraciones de un juez el mes pasado que dijo que su veredicto llegaría «a su debido tiempo».

Las acusaciones contra él podrían acarrearle una sentencia de entre 15 años de prisión hasta cadena perpetua.

Sebastien Lai dijo que otros países deberían persuadir a China de que en caso de que «lo maten, habrá consecuencias muy reales» para Hong Kong. 

«Hong Kong se basa en un sistema legal sólido y rígido. Es por eso que es un centro financiero. Sin el sistema legal sólido y rígido, no es nada», dijo.

sct/des/mvl/ag

