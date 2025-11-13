Siemens se quiere desprender de división de tecnología sanitaria Healthineers

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 13 nov (EFE).- El grupo industrial y tecnológico alemán Siemens se quiere desprender de la participación que le queda en la compañía de tecnología sanitaria Healthineers, que es ahora del 67 %, y trasferirá el 30 % de sus acciones a los accionistas de Siemens, informaron este jueves fuentes de la compañía matriz.

Las acciones de Siemens caían este jueves en la Bolsa de Fráncfort un 5,7 %, hasta 235,90 euros, y las de Siemens Healthineers perdían un 3,2 %, hasta 43,37 euros, debido a que los inversores tienen en cuenta los planes de escisión de la división de tecnología sanitaria.

Además, Siemens presentó hoy resultados buenos, pero sus pronósticos fueron considerados malos.

El presidente y consejero delegado de Siemens, Roland Busch, dijo al presentar el balance de 2025 que la desconsolidación de Siemens Healthineers les permitirá iniciar la siguiente fase de crecimiento.

Siemens se quiere escindir de Siemens Healthineers y seguir como accionista minoritario hasta reducir a medio plazo la participación en la compañía a un activo financiero.

Para ello prevé primero trasferir el 30 % de las acciones de Siemens Healthineers a los accionistas de Siemens.

Esta escisión, que todavía depende de aclaraciones reguladoras finales y debe ser aprobada por los accionistas de Siemens y Siemens Healthineers, simplifica la cartera y posiciones de la matriz.

Siemens informó de que ofrecerá más detalles a comienzos del segundo trimestre de 2026. EFE

