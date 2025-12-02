Sienna Miller anuncia su embarazo en la alfombra roja de los British Fashion Awards 2025

The Swiss voice in the world since 1935
Madrid, 2 dic (EFE).- La actriz Sienna Miller ha anunciado el embarazo de su tercer hijo mostrando su evidente barriga en la alfombra roja de los British Fashion Awards 2025, celebrados en Londres.

Miller, que comenzó su carrera como modelo, se ha ataviado con un traje completamente transparente en tono blanco que dejaba ver su silueta. Será el segundo hijo junto al actor Oli Green, pero el tercero de la actriz, de 43 años.

En enero de 2024, la actriz dio a luz a su primera hija en común. Miller tiene otra hija, de 13 años, llamada Marlowe, fruto de su relación con el actor británico Tom Sturridge.

La actriz, conocida ‘it girl’, ha participado en películas como ‘Factory Girl’ (2006), ‘American Sniper’ (‘El francotirador’, 2014) o la saga ‘Horizon’ (2024), de Kevin Costner. EFE

