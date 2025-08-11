Siete fallecidos y 41 heridos, la mayoría niños, tras ataque israelí en la ciudad de Gaza

Jerusalén, 11 ago (EFE).- Siete personas murieron y otras 41 resultaron heridas, en su mayoría niños, tras un ataque israelí en la zona de Al Zeitoun, al este de la ciudad de Gaza, según informó este lunes la Media Luna Roja Palestina.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Al-Quds, indicó la institución, que aseguró que sus ambulancias continúan trasladando a los heridos mientras persisten los bombardeos.

Según la agencia palestina Wafa, que cita fuentes médicas, en el ataque, que sitúa en esta madrugada, murieron ocho personas de la familia Arhim: la madre, el padre y sus seis hijos.

La Media Luna denunció, además, el aumento constante de víctimas y las dificultades para trabajar ante la grave escasez de recursos médicos y personal sanitario en Gaza, donde los ataques se han recrudecido desde que Israel anunció la decisión de ocuparla y vaciarla.

El pasado viernes, el gabinete de seguridad israelí -encargado de decidir sobre la ofensiva en el enclave palestino- aprobó la ocupación de la ciudad de Gaza, propuesta por el primer ministro Benjamín Netanyahu, en ella residen entre 800.000 y un millón de palestinos, según medios árabes.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja han muerto más de 61.430 personas y más de 153.213 han resultado heridas, según el Ministerio de Sanidad del enclave, que informa a diario de nuevos fallecidos producto de bombardeos, hambruna y muertes cerca de los puntos de ayuda humanitaria. EFE

