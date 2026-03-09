Siete marineros han perdido la vida en ataques contra barcos que transitaban por Ormuz

Londres, 9 mar (EFE).- Siete marineros de distintos países han perdido la vida en ataques lanzados contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz en los últimos nueve días desde que estalló la guerra con Irán, dijo hoy la Organización Marítima Internacional (OMI).

Los ataques, lanzados presuntamente por Irán, han dejado además a varios marineros más heridos, algunos de ellos de gravedad, según detalló el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, en un comunicado emitido hoy desde su sede en Londres.

«Todas las partes, sin excepciones, y repito, sin excepciones, deben respetar la libertad de la navegación, principio fundamental del derecho marítimo internacional», manifestó Domínguez.

Recalcó que los marinos son «inocentes» porque «simplemente cumplen con su deber, prestando un servicio esencial a la comunidad mundial, garantizando el flujo continuo de mercancías y energía».

Domínguez pidió a las compañías navieras que «eviten» el tránsito por el estrecho de Ormuz o que tomen las máximas precauciones si finalmente deciden pasar por allí.

El estrecho de Ormuz, por el que transita una quinta parte del crudo del mundo y buena parte de minerales estratégicos, está virtualmente cerrado por las amenazas de la Guardia Revolucionaria iraní contra quienes lo transiten.

El bloqueo de esta vía vital para el comercio mundial ha puesto el barril del petróleo brent por encima de los 100 dólares, algo que no se veía desde 2022, aunque en las últimas horas ha bajado levemente y poco antes de las 18:30 GMT está en 96,85 dólares.

Esta vertiginosa subida del brent ha llevado además a pérdidas a la mayoría de bolsas en el mundo. EFE

