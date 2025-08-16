The Swiss voice in the world since 1935

Siete personas muertas y 10 heridas en un accidente de tráfico en el altiplano de Perú

1 minuto

Lima, 16 ago (EFE).- Siete personas murieron y 10 resultaron heridas en la carretera que conduce de Arequipa a Juliaca, en el altiplano sur de Perú, cuando un bus de pasajeros volcó en una carretera y fue embestido por un camión, informaron este sábado los medios locales.

El accidente se produjo el viernes en la noche en el sector Santa Lucía, de la carretera que atraviesa las regiones surandinas de Arequipa y Puno, cuando el ómnibus de la empresa Wayra volcó en una curva, por aparente exceso de velocidad.

El vehículo de transporte interprovincial invadió el carril contrario y fue embestido por un camión que circulaba en sentido opuesto, según reportó el canal estatal TVPerú.

Los fallecidos, tres mujeres y cuatro hombres, fueron conducidos por los rescatistas a un centro de salud de Santa Lucía, mientras que los heridos han sido evacuados al hospital Carlos Monge Medrano en Juliaca, Puno.

El trabajo de rescate se extendió por varias horas, durante las cuales esa carretera quedó interrumpida para el tránsito.

A inicios de la semana, otro accidente en la surandina Puno, en la zona de Huayllabamba, provocó la muerte de 10 pasajeros y 40 heridos por la caída de un bus interprovincial a un abismo de 200 metros.EFE

mmr/vh

