Sikorski compara incursiones rusas en espacio aéreo OTAN con aviones cubanos en Mar-a-Lago

Cracovia (Polonia), 29 sep (EFE).- El ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, defendió este lunes en Varsovia «el derecho de toda nación soberana a proteger su territorio» y equiparó las recientes incursiones rusas en el espacio aéreo de la OTAN con cazas cubanos volando sobre Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Sikorski exigió el fin de la «escalada de la guerra híbrida» que según él plantea Rusia a los aliados occidentales con incursiones de drones y aviones de combate en países de la Alianza Atlántica, una situación cuya gravedad comparó con «MiGs cubanos sobre Florida, volando sobre Mar-a-Lago».

El jefe de la diplomacia polaca planteó la posibilidad que drones y aviones en una incursión en el espacio aéreo europeo acaben derribados, del mismo modo que ocurría si esos cazas de combate cubanos sobrevolaran Mar-a-Lago.

«Imaginen a los MiGs cubanos sobrevolando Florida y Mar-a-Lago y tendrás una buena imagen», dijo Sikorski, que afirmó estar «seguro» de lo que haría Trump ante esa eventualidad, un comentario que sugería la posibilidad de que esos sistemas fueran destruidos.

Sikorki hizo estas declaraciones se produjeron durante un debate que reunió a Sikorski con sus homólogos Francia, Alemania y Ucrania (Jean‑Noël Barrot, Johann Wadephul y Andrí Sibiga, respectivamente) en un Foro sobre Seguridad que comenzó este lunes en la capital polaca y continuará hasta mañana.

El ministro francés afirmó que Europa está preparada para hacerse cargo de su propia seguridad y dijo que «Europa debe ser temida porque está construyendo la capacidad para gestionar amenazas» con «mucha resolución, mucha unidad y mucha preparación».

El jefe de la diplomacia gala destacó el cambio radical en la mentalidad europea, y señaló que hace unos años nadie habría creído posible un aumento del gasto militar hasta el 5 % del producto interior bruto.

El alemán Johann Wadephul señaló que Rusia «está cometiendo un error tras otro» y que las provocaciones, tanto aéreas como submarinas en el Báltico, han tenido el «efecto absolutamente opuesto al que Moscú pretendía».

Wadephul subrayó que las acciones rusas, como la destrucción de cables submarinos y la actividad de su llamada «flota en la sombra», han hecho que todos en Alemania reconozcan que la soberanía europea ha sido vulnerada. EFE

