Sindicatos bolivianos llaman a bloquear carreteras tras fracaso de diálogo con el Gobierno

La Paz, 5 ene (EFE).- La Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical de Bolivia, anunció este lunes que iniciará un bloqueo de caminos para lograr que el Gobierno de Rodrigo Paz abrogue el decreto 5503 que puso fin al subsidio a los combustibles y que, según ese ente, entrega los recursos naturales del país a capitales extranjeros.

El secretario ejecutivo de la COB, el minero Mario Argollo, indicó que «se va a ingresar a un bloqueo nacional de caminos» desde las primeras horas del martes y que también se instruirá a otros sectores que refuercen las protestas que se mantienen desde hace dos semanas en La Paz.

«La lucha es fuerte, pero es por proteger el futuro de Bolivia y el futuro de nuestros nietos, si no hacemos algo ahora, lastimosamente, van a vender nuestro país a las transaccionales y al imperio (por EE.UU)», enfatizó.

El anuncio se produce después de que los dirigentes de la COB abandonaron el diálogo convocado por el Gobierno este mediodía y la llegada a La Paz de una marcha liderada por los mineros que trabajan para el Estado junto a otros sectores que concluyó en un enfrentamiento con la Policía, que utilizó gases lacrimógenos contra los manifestantes.

También hubo grescas entre manifestantes y transeúntes que criticaron la protesta de estos sindicatos que fueron aliados políticos de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El decreto 5503, emitido el 17 de diciembre, estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros.

Esto supone incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años, además que otorga incentivos a la inversión privada extranjera y nacional.

La COB lideró la marcha llamada ‘Bolivia no se vende’ que comenzó el sábado en la localidad de Calamarca, a 54 kilómetros al sur de La Paz, y que ingresó esta jornada a la ciudad sede del Legislativo y Ejecutivo poco antes de que el Gobierno iniciara el diálogo con los sindicatos y otros sectores en la Casa de Gobierno.

El ente sindical sostuvo que la abrogación del decreto 5503 es la condición para dialogar y consensuar una nueva norma que regule el retiro de las subvención, para que otros asuntos económicos como los incentivos a las inversiones se debata en el Parlamento.

En la instalación del diálogo, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, expresó que el Gobierno «tiene las puertas abiertas para el diálogo» y que «Bolivia no está en venta», como se indica en la protesta.

El retiro del subsidio va acompañado por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), y el aumento de bonos para los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

El Gobierno reiteró que no retrocederá en sus medidas, ya que el decreto consiguió garantizar la provisión de combustibles, que era escasa desde mediados de 2024, y que el valor del dólar en el mercado paralelo se sitúe por debajo de los 10 bolivianos. EFE

