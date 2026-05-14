Siria reabre en Marruecos su embajada cerrada desde 2012 en plena normalización bilateral

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Rabat, 14 may (EFE).- El ministro sirio de Exteriores, Asaad al Shaibani, anunció este jueves desde Rabat que inaugurará hoy la reapertura de la embajada de su país en la capital marroquí, cerrada desde 2012, en un paso que se enmarca en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales entre ambos países.

«Las relaciones sirio-marroquíes hoy avanzan de manera creciente. Estamos orgullosos de Marruecos como país árabe hermano, que además cuenta con una experiencia pionera», subrayó Al Shaibani en una comparecencia conjunta en Rabat con su homólogo marroquí, Naser Burita.

Al Shaibani apuntó además que Siria y Marruecos trabajarán para impulsar un proceso global de fortalecimiento de las relaciones bilaterales «en todos los niveles», entre ellos el político y el económico.

Por su parte, Burita afirmó que viajará a Damasco para reabrir la embajada de su país en la capital siria como una «fuerte señal» de la normalización de las relaciones bilaterales.

Añadió que Marruecos «siempre ha sido claro en su apoyo a las aspiraciones del pueblo sirio» y consideró que las medidas en materia de derechos, así como los pasos legales, políticos, económicos y de seguridad adoptados por las autoridades sirias «avanzan en la vía de la estabilidad de Siria».

Desde la caída del entonces presidente Bachar al Asad en diciembre de 2024, muchos países han comenzado a retomar las relaciones diplomáticas con Siria, aislada y destruida por casi 14 años de guerra. EFE

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