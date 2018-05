Los estudiantes que al cumplir los 16 años y terminar el ciclo obligatorio de secundaria inferior no estén preparados para comenzar un aprendizaje o hacer el bachillerato tienen la posibilidad de cursar un décimo año de escuela, un pre-aprendizaje o asistir a una escuela que prepara a los jóvenes para cursar formación profesional.

Sistema de aprendizaje 18 de mayo de 2018 - 13:42 Los suizos de 16 años se enfrentan a una importante decisión al acabar los tres años que dura el ciclo inferior de secundaria obligatoria. Para pasar al nivel de secundaria superior tendrán que inscribirse en un curso de formación profesional (FP) o bien, si sus calificaciones son lo suficientemente buenas, matricularse en una escuela de bachillerato (preuniversitaria), conocida como 'collège' o 'Gymnasium'. Más de dos tercios de los estudiantes de esta edad toman el camino de la formación profesional, con una oferta de casi 300 aprendizajes registrados. Casi todos los estudiantes que terminan la escuela obligatoria pasan al ciclo superior de secundaria. La mayoría de los programas de FP son duales, es decir, combinan un tiempo de instrucción en el aula de una escuela de formación profesional con un aprendizaje a tiempo parcial en una empresa, dedicando más tiempo a la formación en el lugar de trabajo. Este sistema permite que los jóvenes adquieran las habilidades profesionales que les van a ser exigidas y facilita la inserción en el mercado laboral. Pero esto no significa que su educación haya necesariamente terminado al completar el aprendizaje al cabo de tres o cuatro años. Cuando se termina el ciclo de secundaria superior existe la posibilidad de pasar seguidamente a la formación profesional de nivel terciario o comenzarla en una etapa posterior. Este sistema proporciona a los estudiantes habilidades adicionales y los prepara para puestos de alta cualificación técnica y gerencial. Para ello existen cerca de 400 titulaciones federales así como más de 50 programas de estudios en centros de educación superior. Los estudiantes que al cumplir los 16 años y terminar el ciclo obligatorio de secundaria inferior no estén preparados para comenzar un aprendizaje o hacer el bachillerato tienen la posibilidad de cursar un décimo año de escuela, un pre-aprendizaje o asistir a una escuela que prepara a los jóvenes para cursar formación profesional. Para obtener más información sobre educación y formación profesional consulta este documento detallado en el siguiente enlace de la Secretaría de Estado de Educación, Investigación e Innovación.