Soldado polaco herido en frontera bielorrusa mientras aumentan incidentes en la zona

Cracovia (Polonia),26 ago (EFE).- Las autoridades polacas informaron este martes de que un soldado resultó herido en su brazo izquierdo al explotarle una granada aturdidora mientras repelía un intento de cruce ilegal de la frontera con Bielorrusia en por parte de un grupo de migrantes agresivos cerca de Czeremcha, en la provincia de Podlaskie (este).

La portavoz del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas, Magdalena Kościńska, explicó hoy en una rueda de prensa que el incidente tuvo lugar la noche del lunes y que el militar herido fue trasladado a un hospital, donde se encuentra en condición estable.

El viceministro de Defensa polaco, Paweł Zalewski, comentó el suceso en una rueda de prensa en Varsovia y afirmó que «la agresividad y la presión en esta sección de la frontera han aumentado», y aseguró que los migrantes, «presuntamente entrenados por el KGB bielorruso y el FSB ruso (servicios de inteligencia de Bielorrusia y Rusia, respectivamente), son cada vez más agresivos».

La Guardia Fronteriza de Polonia ha informado recientemente de «varios cientos de intentos de cruce ilegal por día en la última quincena y picos de más de 800 intentos en algunos fines de semana».

Entre el 22 y el 24 de agosto se registraron «casi 820» intentos de entradas ilegales, con «ataques a patrullas» y una detención por tráfico de personas.

En el primer semestre de 2025, los oficiales polacos reportaron «más de 14.000» intentos de infiltraciones ilegales, un 29 % menos que en el mismo período de 2024 (más de 20.000), con máximos mensuales en mayo y junio (más de 4.200 cada mes), según datos de la Guardia Fronteriza.

En 2024 se detectaron casi 30.000 casos de migración ilegal en el tramo bielorruso frente a los 26.000 de 2023), con un pico en mayo de 2024 de más de 7.000 intentos.

El incidente del soldado herido ocurre en un contexto de creciente presión y agresividad en la frontera, según las autoridades polacas, en vísperas de las maniobras militares ruso-bielorrusas Zapad-2025.

Zalewski advirtió de que Polonia «se prepara para ser testigo de muchas provocaciones en forma de guerra psicológica, informativa e híbrida» en la frontera en relación con esos ejercicios militares, previstos del 12 al 16 de septiembre.

En respuesta a esas maniobras, Polonia organizará en septiembre las maniobras internacionales «Defensor de Hierro», en las que participarán 34.000 soldados polacos y aliados. EFE

