SpaceX presentará una solicitud para empezar a cotizar en la bolsa la próxima semana, dice una fuente a la AFP

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SpaceX, la empresa aeroespacial que fundó Elon Musk, presentará su solicitud de oferta pública inicial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos la próxima semana, dijo a la AFP una fuente cercana a la operación el jueves.

La empresa ya había presentado un documento inicial a comienzos de abril, pero de forma confidencial. Este es un primer paso estándar en el proceso que conduce a una salida a bolsa.

Se espera que la segunda versión revele al público, por primera vez, algunos de los estados financieros de la empresa y detalles sobre sus operaciones.

Según varios medios de comunicación, la empresa aspira a cotizar en el mercado bursátil electrónico Nasdaq en junio, con una valoración de aproximadamente 1,75 billones de dólares, aspirando a convertirse en la mayor Oferta Pública Inicial en la historia.

SpaceX tiene unas necesidades de capital inmensas.

Está involucrada en proyectos espaciales, entre ellos su nuevo cohete Starship, pero también en el desarrollo de la red de internet por satélite Starlink, la gigantesca fábrica de chips Terafab y modelos avanzados de IA.

Fundada en 2002 por Elon Musk, que sigue siendo su director ejecutivo y principal accionista, el grupo también incluye la startup de inteligencia artificial xAI y la red social X, antes conocida como Twitter.

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