SpaceX programa el décimo lanzamiento de prueba del Starship para el 24 de agosto

Miami (EE.UU.), 15 ago (EFE).- La empresa aeroespacial SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk, anunció este viernes que el décimo lanzamiento de prueba de la enorme nave Starship tendrá lugar el 24 de agosto tras los fallos de los tres intentos anteriores.

«La décima prueba de vuelo de Starship se está preparando para su lanzamiento el domingo 24 de agosto. La ventana de lanzamiento se abrirá a las 18:30 hora central de Estados Unidos (23:30 GMT)», informó SpaceX en su página web.

El despegue del sistema se realizará desde la ciudad de Starbase (Texas), sede de la base de SpaceX, donde se encuentra la plataforma de lanzamiento y las instalaciones de producción de la compañía.

El Starship será impulsado a la órbita terrestre por el cohete reutilizable Super Heavy, que volverá a repetir la maniobra de giro que efectuó en la última misión para ahorrar combustible, aunque en este caso no regresará al lugar del lanzamiento sino que se dirigirá hacia una plataforma marina.

Durante su descenso, el cohete recopilará datos que serán útiles para futuras misiones. Mientras, Starship tiene varios objetivos, como el despliegue de ocho simuladores de satélites Starlink.

Para evitar repetir los errores de las tres últimas misiones, que acabaron con la pérdida de la nave Starship, SpaceX anunció que «se ha retirado un número significativo de losetas del Starship para probar los límites de áreas vulnerables en todo el vehículo durante la reentrada».

La investigación del fallo del noveno vuelo del Starship el pasado 27 de mayo determinó que se produjeron fugas de combustible que afectaron al control de la estabilidad de la nave, lo que acabó propiciando una explosión de la nave, lo que SpaceX define como «un rápido desmontaje imprevisto».EFE

