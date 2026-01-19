Starmer apela al diálogo en la disputa sobre Groenlandia y a evitar una guerra comercial

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, hizo un llamamiento el lunes a resolver la crisis entre los países europeos y Estados Unidos sobre Groenlandia a través del diálogo, subrayando que «una guerra comercial no beneficia a nadie».

«Las alianzas perduran porque se construyen sobre el respeto y la cooperación, no sobre la presión», declaró Starmer en una rueda de prensa convocada de urgencia. «Por eso digo que utilizar aranceles contra aliados es un error total», añadió.

Mientras varios países de la Unión Europea (UE) defienden recurrir a «contramedidas» frente a la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de añadir un 10% de aranceles adicionales a las importaciones de ocho países europeos, entre ellos Reino Unido, Starmer no mencionó medidas de represalia.

El primer ministro británico dijo estar decidido a «trabajar con nuestros aliados en Europa y con Estados Unidos» y a «mantener el diálogo».

«Trabajamos estrechamente con Estados Unidos, y no debemos perder de vista que hacerlo responde a nuestro interés nacional», subrayó el dirigente británico.

Al mismo tiempo, Reino Unido se coordina «muy estrechamente con la UE», añadió, destacando que volverá a hablar este lunes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de una primera conversación el domingo, con el fin de permanecer «estrechamente alineados».

En opinión de Starmer, las alianzas con sus socios europeos y Estados Unidos le han ido bien a Reino Unido «durante más de 80 años y no es el momento de elegir entre unos u otros».

El primer ministro laborista recalcó que la disputa sobre Groenlandia «puede y debe resolverse mediante una discusión serena».

