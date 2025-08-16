Starmer celebra el papel de Trump para acercar el fin de la guerra en Ucrania
Londres, 16 ago (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró este sábado que los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, acercan «más que nunca» el fin la «guerra ilegal» de Rusia en Ucrania.
Tras la cumbre mantenida este viernes en Alaska entre Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, Starmer destacó que ha habido avances y subrayó que el siguiente debe ser dialogar con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sin el que la paz no es posbible.
«Los esfuerzos del presidente Trump nos han acercado más que nunca al fin de la guerra ilegal de Rusia en Ucrania. Su liderazgo para poner fin a las muertes es digno de elogio», señaló el líder laborista en un comunicado. EFE
