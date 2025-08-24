The Swiss voice in the world since 1935

Starmer dice que el Reino Unido estará «siempre» con Ucrania

Londres, 24 ago (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este domingo que el Reino Unido estará «siempre» con Ucrania, al celebrarse el Día de la Independencia» de ese país.

«Estamos con Ucrania hoy y siempre. ¡Gloria a Ucrania!», escribió Starmer en su cuenta de la red X, en la que colgó además una foto suya dándose un abrazo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ante la puerta de la residencia oficial del 10 de Downing Street.

Con motivo de la independencia de Ucrania de la antigua Unión Soviética hace 34 años, banderas ucranianas ondean hoy sobre Downing Street y otros edificios gubernamentales.

«Nos solidarizamos con el pueblo ucraniano, incluidos aquellos que han establecido su segundo hogar en el Reino Unido, ante la continua agresión rusa», dijo un portavoz del Gobierno.

«Nuestro apoyo a la independencia de Ucrania será evidente para todos, razón por la cual el primer ministro viajó a Washington esta semana para trabajar con sus aliados y asegurar una paz justa y duradera para Ucrania», añadió.

El pasado lunes, Starmer se reunió en Washington con líderes europeos, entre ellos Zelenski, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, para encontrar la manera de poner fin a la guerra que empezó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania. EFE

