Starmer dice que la disputa con Trump sobre Groenlandia debe resolverse entre aliados

Londres, 19 ene (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este lunes que la disputa con el presidente Donald Trump sobre Groenlandia debe ser resuelta mediante una «discusión tranquila» entre los aliados, después de que el político de EE.UU. amenazase con imponer aranceles al Reino Unido y a otros países europeos por su apoyo a la soberanía danesa sobre la isla.

En un discurso a la nación desde la residencia de Downing Street, Starmer reiteró que la decisión de Trump de amenazar con aranceles del 10 % al Reino Unido y a otros gobiernos europeos es «un error» y no es «la manera correcta de resolver diferencias» porque perjudica a trabajadores, empresas y la economía británica.

El líder laborista reiteró que el futuro de Groenlandia pertenece solamente a la población de la isla y al Reino de Dinamarca.

Indicó que no cree que el presidente republicano esté dispuesto a utilizar la fuerza militar para controlar Groenlandia, y puntualizó que se puede resolver a través del diálogo.

Entre otras cosas, el primer ministro informó de que está en contacto con sus aliados europeos y que hay unidad entre todos después de que Trump amenazase con el 10 % de aranceles a partir de febrero, que elevaría al 25 % en junio si no consigue un acuerdo sobre Groenlandia.

«El Reino Unido y Estados Unidos son aliados y socios cercanos. Esa relación es fundamental, no solo para nuestra seguridad, sino también para la prosperidad y la estabilidad» de los británicos, dijo.

El jefe del Gobierno británico evitó críticas directas a Estados Unidos, e hizo hincapié en que con Trump, al igual que con presidentes anteriores del país, el Reino Unido mantiene una relación «sólida y constructiva».

«Las alianzas maduras no consisten en fingir que no existen diferencias. Se trata de abordarlas de forma directa, respetuosa y centrada en los resultados», señaló.

Recordó que EE.UU. ha invertido millones de libras en el Reino Unido y que los dos países cooperan en materia de defensa, de información de inteligencia y en capacidad nuclear, una relación que el Reino Unido pretende preservar por su carácter histórico.

Starmer dijo que recibió con satisfacción el apoyo que le manifestó sobre este conflicto la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, así como de otras formaciones del Reino Unido.

El presidente de EE.UU. insiste en que necesita hacerse con Groenlandia por razones de seguridad, por considerar que si no lo consigue su país, Rusia y China buscarán hacerse con la isla ártica. EFE

