Starmer dice que los aliados deben asegurarse de que la paz en Ucrania sea «justa»
Londres, 18 ago (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este lunes que los aliados deben «asegurarse» de que haya una paz «justa» en Ucrania y recalcó que todo el mundo, sobre todos los ucranianos, quiere que la guerra termine.
El líder laborista colgó un breve vídeo en su cuenta de X, grabado en el avión que lo lleva hoy a Washington para unirse a otros líderes europeos en la reunión que mantendrán con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a fin de mostrar la unidad y el apoyo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
«Todos quieren que (la guerra) termine, sobre todo los ucranianos. Pero tenemos que hacerlo bien. Tenemos que asegurarnos de que haya paz, que sea una paz duradera, justa y equitativa», afirmó.
«Por eso viajo a Washington con otros líderes europeos para hablar de esto cara a cara con el presidente Trump y el presidente Zelenski, porque es en interés de todos, en interés del Reino Unido, que lo hagamos bien», puntualizó.
Starmer estará hoy en Washington con otros líderes europeos, el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, entre otros, a fin de dar apoyo al presidente ucraniano tras la cumbre del viernes en Alaska entre Trump y el líder ruso, Vladímir Putin. EFE
