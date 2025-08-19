Starmer dice que se trabaja de cara a un despliegue de fuerzas en Ucrania si hay paz

2 minutos

Londres, 19 ago (EFE).- Los equipos de planificación de la llamada ‘Coalición de Voluntarios’ trabajarán con sus colegas de Estados Unidos en las garantías de seguridad para Ucrania y preparar el despliegue de una fuerza si cesan las hostilidades en ese país, dijo este martes un portavoz de la residencia de Downing Street.

En un comunicado, el portavoz dio a conocer estos planes al término de la reunión virtual de esa coalición que presidió el primer ministro británico, Keir Starmer, junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, un día después de la cita de Washington con los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodímir Zelenski, respectivamente.

«El primer ministro comenzó reflexionando sobre la constructiva reunión (de Washington), afirmando que era evidente la unidad y el objetivo común de asegurar una paz justa y duradera para Ucrania», señaló el portavoz de la residencia de Starmer.

«En cuanto a los próximos pasos, el primer ministro indicó que los equipos de planificación de la ‘Coalición de Voluntarios’ se reunirían con sus homólogos estadounidenses en los próximos días para reforzar los planes para ofrecer sólidas garantías de seguridad y preparar el despliegue de una fuerza pacificadora si cesan las hostilidades», agregó la fuente.

Los líderes -indicó- también abordaron hoy la manera de ejercer más presión, incluso a través de sanciones, sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, a fin de que demuestre que es serio a la hora de poner fin a la invasión de Ucrania.

Asimismo, el Gobierno informó de que el jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, almirante Tony Radakin, viaja a Washington este martes en representación del Reino Unido como parte de los trabajos en materia de garantías de seguridad.

En la reunión de este lunes en Washington, los líderes abordaron la manera de conseguir avances de cara a alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra y también la posibilidad de celebrar una reunión entre Zelenski y Putin. EFE

