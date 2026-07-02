Starmer presenta disculpas oficiales por adopciones forzosas en Reino Unido durante décadas

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El primer ministro británico, Keir Starmer, presentó este jueves una disculpa oficial por las más de 185.000 adopciones forzosas de niños nacidos de madres solteras durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial.

«Estamos profunda y sinceramente arrepentidos ante las madres a las que se les dijo que no eran aptas para criar a sus hijos, a quienes se les impidió cuidar de los hijos que tanto deseaban y que han cargado con esa pérdida durante décadas», declaró Starmer ante el Parlamento.

Entre finales de la década de 1940 y mediados de la de 1970, se calcula que más de 185.000 bebés nacidos de madres solteras en el Reino Unido fueron separados de ellas y dados en adopción, a menudo bajo una intensa presión ejercida por hospitales, servicios sociales, organizaciones benéficas y entidades religiosas.

Este jueves ante el Parlamento, el jefe del gobierno calificó este escándalo como una «mancha» en la historia de Reino Unido.

En muchos casos, las mujeres fueron convencidas o coaccionadas para entregar a sus hijos, con el argumento de que no eran aptas para criarlos o de que el niño tendría un futuro mejor con una familia casada.

Muchas de esas madres relataron que apenas pudieron ver a sus bebés antes de que fueran entregados en adopción.

Una investigación independiente concluyó que estas prácticas constituyeron una grave injusticia y recomendó que el gobierno presentara una disculpa oficial.

«La vergüenza no les pertenece a ustedes. Nunca les ha pertenecido. Nos pertenece a nosotros. Lo digo en nombre de todo el país y se lo digo a todas las personas afectadas. Lo lamentamos profunda y sinceramente», añadió Starmer.

El primer ministro se había reunido previamente en su residencia de Downing Street con madres e hijos víctimas de estas adopciones forzosas, elogiando ante ellos su «extraordinario valor».

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