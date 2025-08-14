The Swiss voice in the world since 1935

Starmer recibe a Zelensky en Londres antes de la reunión Trump-Putin en Alska

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 14 ago (EFE).- El primer ministro británico, Keir Stammer, recibe este jueves en Londres al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de la esperada reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente, en Alaska para abordar la guerra en Ucrania.

Starmer espera recibir a Zelenski en su residencia oficial del 10 de Downing Street sobre las 9.30 hora local (8.30 GMT), según adelantan este jueves los medios británicos.

Los países europeos están pendientes del resultado de las conversaciones entre Trump y Putin mañana para conseguir poner fin a la guerra que empezó en 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

Durante una llamada ayer con el presidente estadounidense y sus aliados europeos, Starmer elogió a Trump por su labor para presentar una posibilidad «viable» de poner al conflicto armado en Ucrania.

«Esta reunión del viernes, a la que asistirá el presidente Trump, es de suma importancia. Como le he dicho personalmente al presidente Trump durante los más de tres años que lleva este conflicto, no hemos tenido ni la más remota posibilidad de una solución realmente viable, una forma viable de alcanzar un alto el fuego», dijo ayer Starmer.

«Y ahora tenemos esa oportunidad, gracias al trabajo que ha realizado el presidente», agregó Starmer en la reunión virtual con mandatarios de Estados Unidos, Ucrania, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Finlandia, la OTAN y la Unión Europea (UE).

El Reino Unido trabaja en un eventual paquete de medidas contra Moscú si no hay posibilidades de poner fin a la guerra, afirmó. EFE

