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Starmer y Trump abordan la importancia de «reabrir» el estrecho de Ormuz para el comercio

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Londres, 15 mar (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, abordó este domingo con el presidente estadounidense, Donald Trump, la importancia de «reabrir» el estrecho de Ormuz, según informó Downing Street en un comunicado.

«Los líderes conversaron sobre la situación en desarrollo en Oriente Medio y la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz para poner fin a las perturbaciones en el transporte marítimo mundial, que están provocando un aumento de los costes en todo el mundo», indicó un portavoz de la oficina de Starmer. EFE

rb/psh

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