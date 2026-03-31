Stellantis y 360Energy ponen en marcha un parque solar en Argentina

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Buenos Aires, 31 mar (EFE).- La multinacional automotriz Stellantis y la empresa 360Energy anunciaron este martes la puesta en marcha de un parque de generación eléctrica solar en la provincia argentina de Córdoba.

Con una inversión conjunta de 100 millones de dólares, el parque solar abastece de energía a la planta de producción de automóviles que Stellantis posee en Córdoba, en el centro de Argentina.

Según informó Stellantis en un comunicado, la energía renovable generada por este parque solar se complementa con el suministro proveniente del complejo solar que 360Energy posee en la vecina provincia de La Rioja (noroeste), lo que permite avanzar hacia el objetivo de abastecer al polo industrial de Córdoba con energía 100 % renovable.

«Con esta iniciativa, Stellantis refuerza su compromiso con la sustentabilidad y la transición energética, en línea con su objetivo global de alcanzar la neutralidad de carbono en 2038, al tiempo que continúa consolidando al Polo Industrial Córdoba como un pilar estratégico de su operación en la región», resaltó el gigante automotriz. EFE

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