Sting anuncia gira por América Latina, que pasará por Bogotá en marzo de 2025

2 minutos

Bogotá, 23 sep (EFE).- El artista británico Sting anunció el paso de su gira internacional, ‘STING 3.0’, por América Latina, que tendrá parada en el Movistar Arena de Bogotá el 2 de marzo de 2025.

Junto al guitarrista Dominic Miller, con el que lleva tocando durante gran parte de su carrera, y el batería Chris Maas, que forma parte de bandas como Mumford and Sons, el exvocalista de The Police hará un recorrido por los clásicos éxitos y las canciones más particulares de su discografía.

La gira, que arrancó en Europa este verano, se encuentra atravesando Norteamérica con un primer concierto que tuvo lugar el 17 de septiembre en el Fillmore Theater de Detroit (Michigan) y que ha sido recibido con «entusiastas críticas».

‘STING 3.0’ representa «una nueva era dinámica, presentando selecciones de su vasto catálogo a través de la urgente perspectiva de un apretado trío», apuntó este lunes la productora colombiana Páramo.

El artista lanzó el pasado 5 de septiembre su tema más reciente, «I Wrote Your Name (Upon My Heart)» , el primero desde su álbum ‘The Bridge’ (2021), junto al productor ganador de 4 premios Grammy Robert Orton.

Además de Colombia, el músico visitará Brasil, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, República Dominicana y México.

Sting, de nombre Gordon Matthew Thomas Sumner, ha ganado el Grammy en 17 ocasiones por sus distintos trabajos musicales con The Police y en solitario. Ha vendido 100 millones de álbumes en todo el mundo.

Además, ha recibido un Globo de Oro, ha sido nominado al Oscar cuatro veces, una vez al Tony, y ha recibido el Premio del Siglo de Billboard Magazine . EFE

