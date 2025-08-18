The Swiss voice in the world since 1935

Stubb está seguro de que se podrá encontrar una solución para alcanzar la paz en Ucrania

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 18 ago (EFE).- El presidente finlandés, Alexander Stubb, afirmó este lunes en Washington que está seguro de que Ucrania, Europa y Estados Unidos serán capaces de encontrar una solución para alcanzar la paz en Ucrania, al igual que hizo Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial tras ser invadida por la Unión Soviética.

«(Nosotros) encontramos una solución en 1944, y estoy seguro de que en 2025 también seremos capaces de encontrar una solución para poner fin a la guerra de agresión de Rusia y alcanzar una paz duradera y justa», dijo Stubb al inicio de una reunión en la Casa Blanca con el mandatario norteamericano, Donald Trump, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y líderes europeos y de la OTAN.

Stubb aludió a esta experiencia histórica y a la vecindad de Finlandia con Rusia, con la que comparte 1.340 kilómetros de frontera, para justificar su presencia en esta reunión de alto nivel, pese a representar a un pequeño país europeo de 5,6 millones de habitantes.

«Creo que en las últimas dos semanas probablemente hemos avanzado más en poner fin a esta guerra que en los últimos tres años y medio, y creo que el hecho de que hoy estemos sentados alrededor de esta mesa es muy simbólico, en el sentido de que es el equipo de Europa y el equipo de Estados Unidos los que están ayudando a Ucrania», dijo el presidente finlandés.

Según Stubb, los participantes en la reunión de Washington esperan lograr acuerdos respecto a las garantías de seguridad que Europa y Estados Unidos ofrecerán a Ucrania, además de avanzar en un proceso que permita celebrar una reunión trilateral entre Trump, Zelenski y el presidente ruso, Vladímir Putin.

«La situación es muy difícil, pero por eso estamos aquí», sentenció. EFE

jg-wsh/cph/ajs

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR