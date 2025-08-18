Stubb está seguro de que se podrá encontrar una solución para alcanzar la paz en Ucrania

Washington, 18 ago (EFE).- El presidente finlandés, Alexander Stubb, afirmó este lunes en Washington que está seguro de que Ucrania, Europa y Estados Unidos serán capaces de encontrar una solución para alcanzar la paz en Ucrania, al igual que hizo Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial tras ser invadida por la Unión Soviética.

«(Nosotros) encontramos una solución en 1944, y estoy seguro de que en 2025 también seremos capaces de encontrar una solución para poner fin a la guerra de agresión de Rusia y alcanzar una paz duradera y justa», dijo Stubb al inicio de una reunión en la Casa Blanca con el mandatario norteamericano, Donald Trump, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y líderes europeos y de la OTAN.

Stubb aludió a esta experiencia histórica y a la vecindad de Finlandia con Rusia, con la que comparte 1.340 kilómetros de frontera, para justificar su presencia en esta reunión de alto nivel, pese a representar a un pequeño país europeo de 5,6 millones de habitantes.

«Creo que en las últimas dos semanas probablemente hemos avanzado más en poner fin a esta guerra que en los últimos tres años y medio, y creo que el hecho de que hoy estemos sentados alrededor de esta mesa es muy simbólico, en el sentido de que es el equipo de Europa y el equipo de Estados Unidos los que están ayudando a Ucrania», dijo el presidente finlandés.

Según Stubb, los participantes en la reunión de Washington esperan lograr acuerdos respecto a las garantías de seguridad que Europa y Estados Unidos ofrecerán a Ucrania, además de avanzar en un proceso que permita celebrar una reunión trilateral entre Trump, Zelenski y el presidente ruso, Vladímir Putin.

«La situación es muy difícil, pero por eso estamos aquí», sentenció. EFE

